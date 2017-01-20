Румменигге: склоняемся к выкупу Комана, но возьмём время для размышлений

Руководство и тренерский штаб «Баварии» не уверены на все 100% в целесообразности выкупа трансферного листа нападающего Кингсли Комана, о чём сообщил председатель правления мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге. Права на футболиста принадлежат туринскому «Ювентусу», и в немецком гранде он задействован на правах аренды.
«На сегодняшний день мы склоняемся к тому, чтобы выкупить трансферный лист игрока. Но возьмём время для размышлений. В целом мы убеждены в игровых достоинствах Комана, но нужно констатировать и тот факт, что предыдущий сезон был для него удачнее, чем нынешний. Причём он несколько раз получал травмы», — цитирует Румменигге Sport Bild.
По итогам 16 туров Бундеслиги Коман сыграл в 6 матчах, не отметившись голами и результативными передачами.
«Бавария» имеет право выкупить футболиста примерно за € 20 млн.