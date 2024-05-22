Правительство Великобритании обсуждало вопрос обвинений против «Ман Сити» в посольстве ОАЭ

Правительство Великобритании обсуждало вопрос 115 обвинений в нарушении правил финансовой устойчивости и развития против «Манчестер Сити» в посольстве ОАЭ. Об этом сообщает онлайн-издание The Athletic.

По данным источника, детали в правительстве не раскрывают, так как это может негативно повлиять на отношения Великобритании и ОАЭ. Напомним, в феврале 2023 года английская Премьер-лига обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил с сезона-2009/2010 по сезон-2017/2018. Рассмотрение дела в отношении «горожан» планируют начать осенью 2024 года.

Отметим, что сезон-2023/2024 «Манчестер Сити» завершил в статусе чемпиона Англии. «Горожане» выиграли титул в четвёртый раз подряд — это рекорд АПЛ.