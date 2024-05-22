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Форвард «Рубина» Даку: когда приехал в Россию, я не был готов к такому уровню конкуренции

Форвард «Рубина» Даку: когда приехал в Россию, я не был готов к такому уровню конкуренции
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Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку оценил свои выступления в составе казанской команды в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Я стараюсь показывать хорошую игру, совершать результативные действия. У меня есть ещё одна игра, чтобы улучшить свою статистику. Я удовлетворён своей игрой и показателями. Я был уверен, что могу показывать такую результативность. Я всегда был сфокусирован на своей подготовке и результатах команды. Когда приехал в Россию, я не был готов к такому уровню конкуренции в чемпионате. Но через игры набрал форму», — приводит слова Даку Metaratings.

Напомним, 26-летний Мирлинд Даку выступает за «Рубин» с лета 2023 года. В своём первом сезоне за казанцев албанский форвард провёл во всех турнирах 32 матча, в которых забил девять мячей и отдал четыре голевые передачи. Согласно сведениям немецкого интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 1,5 млн.

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