Мор: для «Байера» в этом сезоне сложилось всё, но и без удачи не обошлось

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о леверкузенском «Байере», который сегодня, 22 мая, сыграет в финале Лиги Европы с «Аталантой».

«В нынешнем сезоне для «Байера» всё сложилось. Это, безусловно, плеяда очень талантливых молодых футболистов. Самое главное — они голодны до побед, ещё ничего не выигрывали. Конечно, играет роль тренерская работа, Хаби Алонсо переделал игру и ввёл всё, что работает в современном футболе: прессинг, владение мячом, контрпрессинг. Ну и самое главное — команде сопутствует удача, они забивали мячи в добавленные секунды уже. Здесь без удачи не обойтись», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, финал Лиги Европы пройдёт на стадионе «Авива» в Дублине, Ирландия, сегодня, 22 мая. На пути к решающему матчу турнира леверкузенский «Байер» обыграл «Карабах» на стадии 1/8 финала, лондонский «Вест Хэм» в четвертьфинале и итальянскую «Рому» – в полуфинале. «Аталанта», в свою очередь, оказалась сильнее лиссабонского «Спортинга», «Ливерпуля» и «Марселя». Отметим, что действующим победителем и абсолютным рекордсменом по числу побед в турнире является «Севилья». Испанская команда выигрывала Лигу Европы семь раз.