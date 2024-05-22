Тренер «Байера» Алонсо: перед матчами Лиги Европы мы тренировали пенальти весь сезон

Главный тренер немецкого «Байера» Хаби Алонсо рассказал, что команда тренирует пенальти на протяжении всего сезона. Сегодня, 22 мая, «Байер» сыграет в финале Лиги Европы с итальянской «Аталантой».

«Перед матчами Лиги Европы мы тренировали пенальти весь сезон. Пока они нам не понадобились, но в последних трёх финалах… Никогда нельзя знать наверняка», — приводит слова Алонсо официальный сайт УЕФА.

Команды будут играть на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. Начало игры — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Действующим победителем Лиги Европы является испанская «Севилья». Команда обыграла в финале итальянскую «Рому» (1:1, 4:1 пен.).