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Стало известно, кем «Атлетико» хочет заменить Мемфиса Депая и Альваро Морату

Стало известно, кем «Атлетико» хочет заменить Мемфиса Депая и Альваро Морату
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Руководство мадридского «Атлетико» заинтересовано в том, чтобы расстаться в летнее трансферное окно с основными нападающими команды Мемфисом Депаем и Альваро Моратой, сообщает Marca.

По сведениям источника, мадридский клуб в качестве замены своим основным форвардам рассматривает нападающего «Вильярреала» Александра Сёрлота и игрока атаки «Жироны» Артёма Довбика. Отмечается, что «Атлетико» вступит в переговоры относительно переходов футболистов, когда окончательно прояснятся судьбы Мемфиса Депая и Альваро Мораты в мадридской команде.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения, что в «Атлетико» не рассчитывают в грядущем сезоне на Депая, а Мората хочет вернуться в туринский «Ювентус», воспользовавшись условием в своём контракте с мадридским клубом.

28-летний Александр Сёрлот и 26-летний Артём Довбик входят в тройку лучших бомбардиров нынешнего сезона испанской Примеры. На счету датчанина Сёрлота 23 гола в 33 матчах, в то время как украинец Довбик отличился 21 раз за 35 игр. Авторитетный немецкий интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость датского нападающего в € 15 млн, в то время как трансферная цена украинского форварда «Жироны» котируется в € 30 млн.

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