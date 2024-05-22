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Аталанта — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
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«Надо просто дождаться игры». Тренер «Аталанты» Гасперини — о финале Лиги Европы

«Надо просто дождаться игры». Тренер «Аталанты» Гасперини — о финале Лиги Европы
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о подготовке команды к финальному матчу Лиги Европы с немецким «Байером». Игра пройдёт сегодня, 22 мая. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы . Финал
22 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Не начался
Байер
Леверкузен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы верим, что сделали всё необходимое для подготовки к матчу, и сейчас надо просто дождаться игры. Следующие 24 часа нам следует провести в меру спокойно, понимая, что всё, что должны, мы уже сделали», — сказал Гасперини на предматчевой пресс-конференции.

В полуфинале Лиги Европы «Аталанта» встречалась с французским «Марселем». Подопечные Джан Пьеро Гасперини в первом матче сыграли вничью (1:1), а в ответной встрече разгромили соперника со счётом 3:0.

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