«Надо просто дождаться игры». Тренер «Аталанты» Гасперини — о финале Лиги Европы

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о подготовке команды к финальному матчу Лиги Европы с немецким «Байером». Игра пройдёт сегодня, 22 мая. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Мы верим, что сделали всё необходимое для подготовки к матчу, и сейчас надо просто дождаться игры. Следующие 24 часа нам следует провести в меру спокойно, понимая, что всё, что должны, мы уже сделали», — сказал Гасперини на предматчевой пресс-конференции.

В полуфинале Лиги Европы «Аталанта» встречалась с французским «Марселем». Подопечные Джан Пьеро Гасперини в первом матче сыграли вничью (1:1), а в ответной встрече разгромили соперника со счётом 3:0.