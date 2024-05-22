Непомнящий назвал ошибкой увольнение Юрана из «Пари НН»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о неудачной серии «Пари НН» в Российской Премьер-Лиге.

«Конечно, крайне неприятно, что «Пари НН» так неудачно провёл последние два матча. Даже сложно чем-то это объяснить. Вроде бы в первой части сезона всё у команды получалось — она и очки набирала стабильно, и в обороне смотрелась неплохо. Но сейчас, наверное, сказалась и травма ключевого опорника Мамаду Майга. Да и смена тренера меня, если честно, удивила. Считаю данное решение ошибкой. При этом Саше Иличу сложно предъявлять какие-то претензии за результаты, ведь он только пришёл и банально не успел познакомиться с подопечными. Сомневаюсь, что он сейчас хотя бы всех футболистов знает по имени», — приводит слова Непомнящего RT.

Напомним, Саша Илич был назначен на пост главного тренера «Пари Нижний Новгород» 4 мая 2024 года. За этот период под его руководством нижегородская команда провела три матча в Российской Премьер-Лиге, в которых два раза уступила и один раз сыграла вничью. При этом в этих встречах «Пари Нижний Новгород» пропустил 12 мячей, а забил три. После 29 туров в Российской Премьер-Лиге «Пари Нижний Новгород» набрал 29 очков и занимает 14-е место, находясь в зоне стыковых матчей. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Илича сыграют с «Крыльями Советов» на выезде.