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Магомед Оздоев поделился эмоциями от чемпионства в составе ПАОКа

Магомед Оздоев поделился эмоциями от чемпионства в составе ПАОКа
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Российский полузащитник Магомед Оздоев поделился впечатлениями от победы в чемпионате Греции в составе ПАОКа.

«Эмоции от чемпионства с ПАОКом невероятные. Исторически этот чемпионат был самым тяжёлым в Греции — так тут считают все. Четыре команды (ПАОК, «Олимпиакос», «Панатинаикос», АЕК. – Прим. «Чемпионата») боролись за чемпионство, все шли рядом друг с другом – такого никогда не было», — сказал Оздоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в чемпионате Греции ПАОК заработал 80 очков. На второй строчке расположился АЕК. Клуб из Афин, в свою очередь, набрал 78 очков. Третье место занял «Олимпиакос», на счету которого 74 очка. В текущем сезоне в чемпионате Греции Магомед Оздоев принял участие в 34 матчах. Ему удалось записать на свой счёт шесть голов и одну результативную передачу.

Полное интервью с Оздоевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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