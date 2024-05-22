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Червиченко: «Ростов» покупает игроков по цене бутс Угальде, а результат в 10 раз лучше

Червиченко: «Ростов» покупает игроков по цене бутс Угальде, а результат в 10 раз лучше
Валерий Карпин
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался об уровне чемпионата России. Также он отметил трансферную политику «Ростова», «Сочи» и калининградской «Балтики».

«Уровень чемпионата России выровнялся. Наверное, теперь меньше воруют и делают меньше неправильных покупок. Посмотрите, как усилились «Сочи» и «Балтика», когда поняли, что вылетают. Покупают игроков неизвестных, а они показывают красивый футбол. «Ростов» приобретает футболистов по цене бутс Угальде, но они дают результат в 10 раз лучше, чем он. Лидеры продолжают дарить деньги за всяких проходимцев, а команды, идущие ниже, тратят их с умом», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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