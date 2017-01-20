Джованни Симеоне: чемпионат Италии очень сложный прежде всего для нападающих

Джованни Симеоне, сын главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне, отметил, что играть в чемпионате Италии очень нелегко. 21-летний аргентинский нападающий защищает в данный момент цвета «Дженоа».
«Я с детских лет мечтал играть в Европе. А чемпионат Италии очень сложный прежде всего для нападающих. Любой матч непредсказуем, и нужно готовиться к нему, принимая во внимание каждую деталь. Это турнир, где играет много опытных иностранных футболистов. Их сложно ловить на ошибках, поэтому ты сам также не можешь допускать много ошибок», — приводит слова игрока Marca.
По итогам 20 туров национального первенства Симеоне сыграл в 18 матчах, став автором 7 голов и 1 результативной передачи.