Верховод: думаю, Паулу Соуза был бы идеальной заменой Аллегри в «Ювентусе»

Бывший защитник сборной Италии, «Сампдории» и «Ювентуса» Пьетро Верховод поделился мнением о том, кто мог бы сменить главного тренера «старой синьоры» Массимилиано Аллегри на этом посту. Верховод, в частности, отметил наставника «Фиорентины» Паулу Соузу.
«Риск расставания «Ювентуса» с Аллегри существует, если дела команды не будут складываться удачно в Лиге чемпионов. Выступление в розыгрыше Кубка Италии также может сыграть определяющую роль. А чемпионат страны и так должен вновь выиграть «Ювентус». Я думаю, что Соуза был бы идеальной заменой Аллегри в «Ювентусе». Он действительно хорошо поработал в «Фиорентине», а с более сильной командой мог бы добиться отличных результатов», — цитирует Верховода Calciomercato.