Обамейянг: в «Баварии» я никогда в жизни играть не буду

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг назвал клуб, в котором он никогда не будет играть. Им оказалась мюнхенская «Бавария».
«Будущее предсказать не может никто. Сейчас я играю за «Боруссию» и счастлив в этом клубе. Но я не могу сказать, что буду здесь ещё два, пять или десять лет. Возможно, в июне появится клуб, который договорится с «Боруссией», и я уйду. Однако в данный момент я действительно об этом не думаю, концентрируясь лишь на работе в «Боруссии» и сборной Габона. А вот в «Баварии» я никогда в жизни играть не буду», — приводит слова Обамейянга Bild.