Бускетс: «Барселона» ещё не решила вопрос выхода в полуфинал

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс считает, что его команда ещё не завоевала путёвку в полуфинал Кубка Испании. В первом матче четвертьфинала каталонская команда на выезде обыграла «Реал Сосьедад» со счётом 1:0.
«Этот результат даёт нам солидное преимущество, однако «Барселона» ещё не решила вопрос выхода в полуфинал. Ведь соперник играет очень достойно. Отлично, что мы сумели удержать наши ворота на замке. Нам было нелегко одержать победу, и команда выложилась полностью», — цитирует Бускетса испанское интернет-издание Sport.
Ответная игра между этими командами состоится 26 января.