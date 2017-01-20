РФС обязал «Томь» рассчитаться с игроками и запретил регистрировать футболистов

В Доме футбола состоялось заседание Палаты по разрешению споров РФС, на котором были приняты следующие решения. «Томи», которая испытывает финансовые проблемы, запрещено регистрировать новых игроков. Также клуб обязали рассчитаться с футболистами по задолженностям.
Ранее девять игроков «Томи» — Сергей Кузнецов, Максим Тишкин, Артём Ярмолицкий, Аслан Дудиев, Александр Жиров, Сергей Самодин, Виталий Дьяков, Антон Коченков и Пётр Тен — обратились в палату по разрешению споров.
Запрет на регистрацию новых футболистов был наложен в качестве обеспечительной меры. Этот запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению «Томи» в случае исполнения обязательств перед футболистами.