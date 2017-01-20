В «Лужниках» создадут высококачественную систему спортивного света

Завершён монтаж почти 350 прожекторов, которые будут освещать газон на большой спортивной арене «Лужники» во время мероприятий. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв.
Для создания высококачественной системы спортивного света применяется сложная система энергоснабжения. Она состоит из источников бесперебойного питания, дизель-генераторных установок и независимых трансформаторных подстанций. Уже ведётся монтаж этих устройств. Помимо осветительных приборов система спортивного света включает в себя электронные пускорегулирующие аппараты, которые применяются для минимизации пульсации света.
«Эффект пульсации не виден человеческому глазу, но заметен при съёмке камерами высокого разрешения. Установка таких аппаратов позволит избежать «моргающей» картинки и обеспечит высокое качество телевизионных трансляций.
Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, международная федерация футбола предъявляет строгие требования к спортивному освещению стадионов, принимающих матчи чемпионата мира — 2018. Минимальная освещённость должна быть не ниже 2000 люкс. На стадионе нужно предусмотреть несколько режимов работы спортивного света — например, «соревнование профессионалов международного уровня», «тренировка профессионалов», «дежурный режим» и другие», — цитирует Бочкарёва портал стройкомплекса Москвы.