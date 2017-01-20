Рамос плюнул в форварда «Сельты» Аспаса в матче Кубка Испании

Защитник «Реала» Серхио Рамос отличился со знаком «минус» в матче 1/4 финала Кубка Испании с «Сельтой» (1:2). Футболист сначала словесно оскорбил нападающего соперника Яго Аспаса, а затем плюнул в игрока. Об этом пишет испанское интернет-издание Sport. Оба футболиста неоднократно сталкивались друг с другом по ходу матча, и всё заканчивалось жёстким единоборством.
Это не первый раз, когда Рамос ведёт себя подобным образом. В 2012 году капитан «Реала» плюнул в Диего Косту, который тогда играл за «Атлетико».