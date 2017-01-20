Писарев, Бородюк и Карпин проведут переговоры с белорусской федерацией футбола

Возглавить сборную Беларуси могут российские специалисты Николай Писарев, Александр Бородюк или Валерий Карпин, сообщает телеканал «Беларусь 5». По данным источника, в ближайшее время они проведут переговоры с федерацией футбола.
Ранее сообщалось, что представители Карпина предложили свои услуги белорусской национальной команде, но сам бывший наставник московского «Спартака» заявил, что первый раз об этом слышит. Первый заместитель председателя белорусской федерации футбола Сергей Сафарьян также данную информацию опроверг.