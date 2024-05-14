Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Широков поделился ожиданиями от матча «Балтика» — «Спартак»

Роман Широков поделился ожиданиями от матча «Балтика» — «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался о предстоящем матче «Спартака» с «Балтикой». Сегодня, 14 мая, состоится финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором сыграют калининградская «Балтика» и московский «Спартак». Встречу примет стадион «Ростех Арена» в Калининграде. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

«Балтике» нужно выигрывать и в РПЛ, и в Кубке России. Если вы обыгрываете «Спартак» дома, это огромный эмоциональный заряд перед двумя важнейшими матчами. С другой стороны, дважды проиграть на 97-й минуте, может быть, говорит о том, что вам в этом году не повезёт в чемпионате (смеётся). «Балтика» сама прекрасно всё понимает — один шаг до финала перед своими зрителями. Но фаворита в матче «Балтика» — «Спартак» точно нет», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
«Балтика» — «Спартак». Красно-белые расцвели при Слишковиче
«Балтика» — «Спартак». Красно-белые расцвели при Слишковиче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android