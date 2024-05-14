Роман Широков поделился ожиданиями от матча «Балтика» — «Спартак»

Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался о предстоящем матче «Спартака» с «Балтикой». Сегодня, 14 мая, состоится финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором сыграют калининградская «Балтика» и московский «Спартак». Встречу примет стадион «Ростех Арена» в Калининграде. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

«Балтике» нужно выигрывать и в РПЛ, и в Кубке России. Если вы обыгрываете «Спартак» дома, это огромный эмоциональный заряд перед двумя важнейшими матчами. С другой стороны, дважды проиграть на 97-й минуте, может быть, говорит о том, что вам в этом году не повезёт в чемпионате (смеётся). «Балтика» сама прекрасно всё понимает — один шаг до финала перед своими зрителями. Но фаворита в матче «Балтика» — «Спартак» точно нет», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.