Г. Иванов: Скрипченко должен выплатить «Уралу» 4,5 млн рублей

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, какую сумму клуб требует от бывшего тренера Виктора Скрипченко за расторжение контракта перед уходом в «Крылья Советов». Сегодня Палата по разрешению споров РФС обязала специалиста выплатить «Уралу» компенсацию.
«Мы подали заявление на Скрипченко. Он расторг с нами контракт и возглавил „Крылья“. А говорил, что устал. Палата присудила ему выплатить „Уралу“ 4,5 млн, так как он нарушил условия соглашения, уйдя в „Крылья“. Со своей стороны мы ему должны 900 тыс.
Это определённая задолженность. Я этого не отрицаю. Должны — значит, заплатим. Деньги у нас лежат. Но Скрипченко сегодня прислал нам бумагу, предложил пойти на мировую. Мол, ему не нужны эти деньги. Я говорю: нет, так дело не пойдёт. Мы тебе — 900 тыс., а ты нам – 4,5 млн. Вот и всё. Скрипченко хочет подать апелляцию, это его дело», — цитирует Иванова «Спорт-экспресс».