Президент «Лиона»: мы в последний момент перебили предложение «ПСЖ» по Депаю

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс сообщил, что клуб совершил трансфер нападающего Мемфиса Депая из «Манчестер Юнайтед», в последний момент перебив предложение от «ПСЖ».
«Депай сказал мне, что «Лион» перебил предложение от «ПСЖ» в последнюю минуту перед его переходом в стан парижан», — приводит слова Оляса Get Football News France.
Сегодня «Лион» объявил о переходе Депая из «Манчестер Юнайтед». Детали сделки не разглашаются, однако ранее сообщалось, что французский клуб подпишет с 22-летним голландцем контракт на четыре с половиной года и заплатит «МЮ» £ 16 млн, но в будущем эта сумма может возрасти до £ 21,7 млн, в зависимости от выступлений игрока.