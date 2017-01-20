Тренер «Уфы»: момент с повторным назначением пенальти был наигранным

«Пенальти поставили на 48-й минуте. Три минуты добавили. Притом что не было никаких задержек по ходу тайма. Никаких серьёзных травм, врачи на поле не выбегали. Я, как и многие из нашего штаба, выбежал на поле. Показал судье секундомер. А он ничего не отвечает! Ни главный, ни боковой ничего не сказали. Когда пробивали первый пенальти, я стоял рядом с боковым арбитром. Шелия его взял, и боковой моментально поднял флажок. То есть всё это было наиграно. Мы поняли, что будут бить, пока не забьют.
В перерыве судьи быстро умчались. Мы остались у поля, а они ушли за пределы стадиона. Пантелис, организатор сбора со стороны киприотов, сам выбегал на поле, когда пенальти назначали. Потом опять выбежал, когда перебивали. Всё бесполезно. Ситуация, конечно, для нас неприятная. Но ещё больше обидно за ребят. Получается, они работают, а их труды насмарку. Со стороны румын никаких пакостей не было, ребята тоже не виноваты.
Специально ли румыны не забили пенальти? Нет, мне кажется, ничего специального не было. Просто Жора Шелия хорошо сработал. Потом я увидел, что тренер бьющего поменял. Жора говорил что-то ему, а тот в ответ: „Прости, это моя работа, ничего не могу сделать“.
Завтра мы играем с «Лехом». Когда поляки узнали про матч с румынами, спросили, есть ли наши судьи на Кипре. В нашей гостинице живёт российская бригада судей. Я пообщался с ними, сказал, что даже поляки не хотят этих киприотов. А мы хотим нормальный футбол для «Уфы», не хотим быть заложниками», — сказал Перескоков.
Видео можно посмотреть здесь.