«Групповой этап — это прошлое». Джейдон Санчо — о матче с «ПСЖ» в 1/2 финала ЛЧ

Вингер «Боруссии» (Дортмунд) Джейдон Санчо высказался о предстоящем матче с «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов.

Встреча между командами состоится сегодня, 1 мая, на стадионе «Сигнал Идуна Парк», начало в 22:00 мск.

«Это новая игра, групповой этап — это прошлое. Нам просто нужно сосредоточиться на том, что будет дальше, и на том, как мы подойдём к этой игре. Париж снова стал для нас тяжёлым испытанием, и мы должны сделать всё возможное, чтобы выйти в финал. Я сосредоточен только на следующем матче, и именно так мы будем подходить к нему, игра за игрой.

Игра против Ашрафа Хакими? У нас была отличная связь, когда мы играли вместе (футболисты выступали вместе за «Боруссию» (Дортмунд) с 2018 по 2020 год. – Прим. «Чемпионата»). Будет приятно снова увидеть его, он отличный игрок. Мы будем готовы, и я уверен, что они тоже будут готовы – так что это будет хороший бой», — приводит слова Санчо официальный сайт «Боруссии».

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