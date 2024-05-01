«Динамо» — «Спартак»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть прямую трансляцию
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В матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России встретятся московские «Динамо» и «Спартак». Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Начало игры — в 18:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
01 мая 2024, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» уступил санкт-петербургскому «Зениту» по сумме двух матчей — 1:2. «Динамо» в матче первого этапа Пути регионов обыграло «СКА-Хабаровск» со счётом 2:1. В другой паре встретятся «Ростов» и калининградская «Балтика». Игра пройдёт завтра, 2 мая.
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