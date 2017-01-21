«Ницца» не смогла обыграть «Бастию», но вернулась на первое место в Лиге 1

«Ницца» в гостях сыграла вничью с «Бастией» в матче 21-го тура чемпионата Франции. Матч прошёл на стадионе «Арманд Чезари» и завершился со счётом 1:1.
Полузащитник хозяев Принс Оньянге вывел свою команду вперёд на 17-й минуте, но на 33-й защитник Арно Суке сравнял счёт и установил окончательный результат в матче. «Бастия» заканчивала встречу вдесятером из-за удаления Янника Каюзака в середине второго тайма, но гости не сумели воспользоваться численным преимуществом.
«Ницца» набрала 46 очков и вышла на первое место в таблице Лиги 1, на один балл опередив «Монако», у которого есть игра в запасе. «Бастия» (21 очко) идёт 15-й.