Гвардиола: мне нравится смотреть матчи «Тоттенхэма»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии домашнего матча 22-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» поделился ожиданиями от игры. Встреча пройдёт сегодня на стадионе «Этихад» (начало – 20:30 мск).
«Почеттино проделал великолепную работу в «Тоттенхэме». Это его третий сезон в клубе. Его команда играет так, как он хочет. Они сильны физически, организованны и имеют качественных исполнителей, включая Эриксена и Алли. Крайние защитники «Тоттенхэма» Роуз и Уолкер выступают в сборной Англии. Соперник играет очень привлекательно. Как большому поклоннику футбола, мне нравится смотреть матчи «Тоттенхэма».
Если верить СМИ, «Манчестер Сити» уже потерял шанс на чемпионство. Однако это будет напрямую зависеть от результата субботнего матча», — цитирует Гвардиолу Goal.