Анчелотти: футбол без офсайдов — это другой вид спорта

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился мнением об идеях директора по техническому развитию ФИФА Марко ван Бастена относительно изменений в правилах футбола. Голландец, в частности, высказал мнение, что развитию футбола пойдёт на пользу отмена правила офсайда.
«Я говорил с ван Бастеном и сказал ему, что если играть в футбол без офсайдов, это будет другой вид спорта. Если они хотят играть в другой вид спорта, они должны сказать нам. Упразднить правило офсайда очень сложно.
Я не против новых правил, но прежде их нужно протестировать. Новые правила появятся. Но не для меня, а для будущего поколения», – цитирует Анчелотти Sport Bild.