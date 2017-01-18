Ван Бастен: был бы за отмену правила офсайда в футболе

Директор по техническому развитию ФИФА Марко ван Бастен выразил мнение, что развитию футбола пойдёт на пользу отмена правила офсайда.
«Любопытно, каким будет футбол без офсайдов. Боюсь, многие будут против такого нововведения. Я был бы скорее за, так как сейчас футбол всё больше напоминает гандбол, потому что игроки выстраиваются в линию, создавая настоящую стену. В хоккее на траве офсайд был отменен, и никаких проблем не возникло. Футбол тоже сможет адаптироваться к этому нововведению», – цитирует ван Бастена Bild.
Также, по словам ван Бастена, вместо серии пенальти в футболе может появиться аналог хоккейных буллитов. В таком случае у футболиста будет 25 метров до ворот и восемь секунд для того, чтобы нанести удар. Отметим, что в конце 90-х футбольные буллиты практиковались в MLS для того, чтобы выявить победителя после матчей, завершившихся вничью.