«Вильярреал» до конца сезона арендовал у «Порту» Адриана Лопеса

«Вильярреал» на своём официальном сайте объявил о трансфере нападающего «Порту» Адриана Лопеса. «Жёлтая субмарина» арендовала испанского игрока до конца текущего сезона. Адриан пройдёт медицинское обследование и подпишет соглашение в понедельник, 23 января.
Лопес уже выступал за «Вильярреал» на правах аренды в прошлом сезоне. В «Порту» 29-летний футболист перебрался летом 2014 года из мадридского «Атлетико», в составе которого становился чемпионом Испании. В этом сезоне Адриан провёл лишь пять матчей в чемпионате Португалии и голов не забивал.