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Луческу: я доволен Лунёвым, Цаллаговым, Молло и Эрнани на первом сборе

21 января 2017, суббота. 18:02. Футбол
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвёл итог первого зимнего сбора сине-бело-голубых и поделился впечатлениями от первых дней работы с новичками клуба.

«Говорил перед этой игрой с футболистами на установке. Сделал анализ всего сбора. Во многом я доволен командой. Очень важный сбор для того, чтобы функционально подготовить команду ко второй части чемпионата и создать базу для других сборов, где будут совсем другие направленности и другие задачи. Это что касается функционального состояния команды. Что касается тактического оснащения команды, уделили внимание больше командным оборонительным действиям, потому что наша игра базируется на хорошем выходе из обороны и начинается от игроков-защитников.

Важно, что мы сыграли большое количество матчей. Важно, что в них у футболистов была гораздо более высокая мотивация, чем на тренировках, и меня это радовало. Я привык тренировать и психологические аспекты, и мотивацию игроков. К тому же все эти матчи позволили адаптироваться и интегрироваться молодым игрокам и новичкам команды. Как раз в этом помогли игры, которые требуют сплочённости и полной самоотдачи. В тренировочном процессе нельзя было бы этого достичь.

Поэтому всеми аспектами и задачами, которые я ставил, я доволен. Приятно было, что все откликнулись на работу очень хорошо. Закончился первый этап. Второй будет более важным. На следующем сборе мы будем играть с соперниками чуть более высокого уровня, хотя и здесь нельзя сказать, что уровень был низким: «Видеотон» — чемпион Венгрии, и в его составе много опытных иностранцев. То же самое можно сказать и о ташкентском «Локомотиве». И могу отметить ещё «Айнтрахт», который находится на четвёртом месте в чемпионате Германии, это тоже о чём-то говорит.

Анализ и статистика показали, что мы росли ото дня ко дню, от игры к игре, и в сегодняшнем матче было видно, что мы в хорошем движении, команда хорошо, налаженно играла во втором тайме. Никого бы не хотелось выделять, но скажу, что молодые игроки — Зуйков, Йованович, Лесовой и Мусаев — показали себя на хорошем уровне и поедут с нами на второй сбор. Это же касается и новичков команды — Лунёва, Цаллагова, Молло и Эрнани. Я доволен всеми игроками на этом сборе», — цитирует Луческу сайт «Зенита».
Источник: Официальный сайт ФК "Зенит" Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит Андрей Лунёв Вукашин Йованович Ибрагим Цаллагов Йоан Молло Мирча Луческу Эрнани Азеведо Жуниор
Новости. Футбол
21 января 2017, суббота
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