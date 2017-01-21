Кейлор Навас: «Реал» выиграл у «Малаги» не очень убедительно

Голкипер «Реала» Кейлор Навас поделился впечатлениями от победы над «Малагой» в матче 19-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
«Это был тяжёлый матч, победили мы не очень убедительно. Но всё же мы рады победе и трём очкам. Разумеется, хотелось бы побеждать при лучшей игре, но нельзя всегда показывать классный футбол. Надеюсь, что в следующий раз сыграем лучше.
Что касается моего будущего, то я спокоен по этому поводу. Бог даёт мне смирение и спокойствие. Я работаю, тренируюсь и стараюсь приносить пользу команде», — цитирует Наваса Marca.