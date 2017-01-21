Гвардиола — журналисту: 1-й вопрос будет о судье? Вы должны говорить о футболе

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от матча 22-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур». Встреча прошла на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и закончилась со счётом 2:2.
«Первый вопрос будет о судье? Это же BBC, вы уважаемая компания и должны говорить о футболе, а не о судьях.
Хорошо. Мы играли хорошо, это был выдающийся футбол и мне очень жаль, что все так закончилось. Мы создали больше моментов, но не смогли победить. Конечно, надо забивать голы, но у нас было много шансов. „Эвертон“ ударил в створ четыре раза — забил четыре гола, „Тоттенхэм“ ударил два раза — два гола. Тут ничего не поделать.
Все, что можно сделать, это создавать моменты, играть все лучше и лучше. Мы расстроены из-за того, что случилось, но я горжусь тем, что мы сделали. Завтра мы будем счастливее, но сегодня нам грустно, потому что команда играла хорошо, а результат оказался не лучшим", — сказал тренер в эфире BBC.