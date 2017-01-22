«Халл Сити» отказался продать Снодграсса «Мидлсбро» за € 9,3 млн

«Халл Сити» отказался продать полузащитника Роберта Снодграсса в «Мидлсбро». Новичок АПЛ предложил за 29-летнего футболиста £ 8 млн (€ 9,3 млн), но получили отказ, информирует Sky Sports.
По данным источника, «тигры» в любом случае получили бы £ 6 млн за переход шотландца, а еще £ 2 млн предусматривались в качестве бонусов.
В текущем сезоне Снодграсс провёл в составе «Халла» 20 матчей в чемпионате Англии, в которых отметился семью голами и тремя голевыми передачами. Контракт шотландца с «тиграми» действует до лета 2018 года. На сегодня команда идёт на предпоследней строчке в турнирной таблице АПЛ.