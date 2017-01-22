Зане: «Манчестер Сити» заслужил победу над «Тоттенхэмом», мы разочарованы

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Зане прокомментировал ничью с «Тоттенхэм Хотспур» (2:2) в 22-м туре чемпионата Англии. Немецкий футболист открыл счёт в матче в начале второго тайма, но в итоге «горожане» упустили победу.
«Мы заслуживали выиграть, обидно, что не удалось этого сделать. Мы очень разочарованы, конечно, потому что контролировали ход игры, хорошо играли в первом тайме и делали всё правильно. Но в итоге после финального свистка осталось разочарование», — приводит слова Зане официальный сайт «Манчестер Сити».