Игрок сборной Албании Байрами забил самый быстрый гол в истории Евро в матче с Италией

Полузащитник сборной Албании Недим Байрами забил самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы в матче с Италией в 1-м туре континентального первенства.

Футболист отметился забитым мячом уже на 23-й секунде. Прежний рекорд принадлежал экс-игроку сборной России Дмитрий Кириченко на 68-й секунде в матче с Грецией на чемпионате Европы в 2004 году.

Второе место среди самых быстрых голов на Евро принадлежало игроку футболисту сборной Польши Роберту Левандовски в матче с Португалией в 2016 году. Он отметился забитым мячом на 100-й секунде. Третье место занимал ирландец Роберт Брэди, отметившийся голом на 120-й секунде в матче с Францией в 2016 году.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Помимо Италии и Албании в группе B находятся Испания и Хорватия. В очном матче этих команд победу одержали испанцы со счётом 3:0.