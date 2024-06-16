Ташуев назвал имя игрока, не оправдавшего ожиданий в минувшем сезоне РПЛ

Российский тренер Сергей Ташуев заявил, что нападающий сборной России и московского ЦСКА Фёдор Чалов не оправдал возложенные на него ожидания в прошедшем сезоне.

«Не хочется никого обижать, но не оправдал ожидания Чалов из ЦСКА, он провёл не очень хороший сезон. Наверное, психология сыграла свою роль: остаться в ЦСКА или уезжать в Европу? Возможно, что-то ещё помешало проявить себя.

Он игрок сборной, но сильно себя не зарекомендовал ни там, ни в клубе. В последнем товарищеском матче с Беларусью он здорово сыграл, но ему там дали пространство, и он спокойно в штрафной разбирался. В РПЛ такой свободы не дают.

Ждали от Чалова большего в гонке бомбардиров. 12 мячей за сезон — неплохой результат, но много голов с пенальти», — приводит слова Ташуева Legalbet.

Чалов в минувшем сезоне сыграл 41 матч за ЦСКА во всех турнирах, в которых отметился 16 забитыми мячами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

Напомним, 7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Игра закончилась разгромной победой россиян. Фёдор Чалов оформил в этой встрече дубль.