Нападающий Италии Кьеза: перед Евро люди, как правило, относились к нам как к аутсайдерам

Нападающий сборной Италии Федерико Кьеза высказался о матче с Албанией в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы в Германии.

«Я думаю, что этот ранний гол встряхнул нас, так как мы сразу же перешли в атаку и, на мой взгляд, заслуживали забить ещё несколько голов. В концовке мы немного рисковали, на таком уровне может случиться всё что угодно. Именно в этом нам нужно прибавлять, убивая игры, в которых мы доминируем. У нас могло быть больше вертикальных передач, но тренер хочет сохранить контроль над игрой. Это действительно хорошее начало, поскольку люди, как правило, относились к нам как к аутсайдерам, но мы отлично выступили и теперь сыграем против такой замечательной команды, как Испания», — приводит слова Кьезы Sky Sport Italia.

Игра проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер. Матч завершился победой сборной Италии со счётом 2:1.

В группе с Италией и Албанией также находятся Испания и Хорватия. Их очный матч прошёл вчера, 15 июня. Игра закончилась разгромной победой испанцев со счётом 3:0. Сборная Италии встретится с Испанией 20 июня в 22:00 по московскому времени.