Спаллетти рассказал, что нужно сборной Италии, чтобы претендовать на победу в Евро-2024

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался об игре своей команды после победы в матче 1-го тура чемпионата Европы — 2024 с Албанией.

«С тех пор как я начал работать тренером, мне говорили, что главное — это победа. Нет, главное — хорошо играть. Для того чтобы мы могли стремиться выиграть Евро-2024, мы должны играть в хороший футбол. В первом тайме мы немного опустились в глубину, и это позволило Албании использовать свою физическую мощь, чтобы забить. Мы должны придерживаться нашего стиля — это путь вперёд», — приводит слова Спаллетти пресс-служба УЕФА.

Игра проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер. Матч завершился победой сборной Италии со счётом 2:1.

В группе с Италией и Албанией также находятся Испания и Хорватия. Их очный матч прошёл вчера, 15 июня. Игра закончилась разгромной победой испанцев со счётом 3:0. Сборная Италии встретится с Испанией 20 июня в 22:00 по московскому времени.