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Кьеза признан лучшим игроком матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Албанией

Кьеза признан лучшим игроком матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Албанией
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Нападающий сборной Италии Федерико Кьеза признан лучшим игроком матча с Албанией в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы в Германии. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Италия
Окончен
2 : 1
Албания
0:1 Байрами – 1'     1:1 Бастони – 11'     2:1 Барелла – 16'    

Игра проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер. Матч завершился победой сборной Италии со счётом 2:1.

В группе с Италией и Албанией также находятся Испания и Хорватия. Их очный матч прошёл вчера, 15 июня. Игра закончилась разгромной победой испанцев со счётом 3:0.

Федерико Кьеза играет за сборную Италии с 2018 года. Всего футболист провёл за команду 48 матчей, в которых отметился семью голами и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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