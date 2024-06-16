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Евро-2024: результаты матчей 15 июня, турнирная таблица

Евро-2024: результаты матчей 15 июня, турнирная таблица
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14 июня 2024 года матчем Германия — Шотландия стартовал чемпионат Европы по футболу. Континентальное первенство проходит в Германии. Во второй игровой день, 15 июня, чемпионата Европы состоялись три матча в группах A и B.

Результаты матчей чемпионата Европы, 15 июня:

Группа А. Венгрия — Швейцария — 1:3;
Группа В. Испания — Хорватия — 3:0;
Группа В. Италия — Албания — 2:1.

После 1-го тура турнирную таблицу группы А возглавляет сборная Германии, набрав три очка. У Швейцарии тоже три очка, Шотландия и Венгрия — без набранных очков. В группе В по три очка заработали Испания и Италия. Албания (0) занимает третье место, Хорватия (0) — четвёртое.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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Видеообзор уверенной победы сборной Швейцарии над Венгрией в матче 1-го тура Евро-2024
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