Евро-2024: результаты матчей 15 июня, турнирная таблица

14 июня 2024 года матчем Германия — Шотландия стартовал чемпионат Европы по футболу. Континентальное первенство проходит в Германии. Во второй игровой день, 15 июня, чемпионата Европы состоялись три матча в группах A и B.

Результаты матчей чемпионата Европы, 15 июня:

Группа А. Венгрия — Швейцария — 1:3;

Группа В. Испания — Хорватия — 3:0;

Группа В. Италия — Албания — 2:1.

После 1-го тура турнирную таблицу группы А возглавляет сборная Германии, набрав три очка. У Швейцарии тоже три очка, Шотландия и Венгрия — без набранных очков. В группе В по три очка заработали Испания и Италия. Албания (0) занимает третье место, Хорватия (0) — четвёртое.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии.