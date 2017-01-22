Михайлович: Макси Лопес всё ещё таскает с собой стиральную машинку

Главный тренер «Торино» Синиша Михайлович сообщил, что форвард Макси Лопес всё ещё страдает от избыточного веса, поэтому не попадает в заявку на матчи команды. В сентябре прошлого года сербский специалист пошутил, что аргентинец «таскает с собой стиральную машину», намекая на лишние килограммы игрока.
«Почему Лопеса нет в составе? Потому что он всё ещё таскает с собой стиральную машинку», — приводит слова Михайловича Football Italia.
В текущем сезоне 32-летний Лопес провёл лишь 8 матчей в Серии А и не забивал голов.