Гвардиола: я не понимаю, почему судья не дал пенальти за толчок Стерлинга

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от работы судьи матча 22-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур» Андре Марринера. Встреча прошла на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и закончилась со счётом 2:2.
На 76-й минуте Рахим Стерлинг выбежал на свидание с Уго Льорисом и нанёс несильный удар в момент небольшого толчка бежавшего сзади Кайла Уолкера.
«Тут такая же ситуация, как и в матче с «Челси», когда не был назначен пенальти за фол на Гюндогане. Тогда мы тоже играли хорошо, но не использовали большое количество моментов и не смогли победить. Когда не реализуешь свои моменты, роль судьи возрастает. Когда забиваешь много голов, судейство не имеет значения.
Но правила есть правила. Возможно, глава судейского комитета Майк Райли в один прекрасный день объяснит мне. Я не понимаю, почему за толчок Стерлинга не дали пенальти», — цитирует Гвардиолу The Telegraph.