Рейна: игра «Наполи» не всегда должна быть красивой

Вратарь «Наполи» Пепе Рейна прокомментировал победу над «Миланом» (2:1) в 21-м туре чемпионата Италии.
«Думаю, что мы стали более зрелыми и показали это вчера. Игра „Наполи“ не всегда должна быть красивой, мы способны побеждать и не в очень зрелищном стиле. Мы довольны результатом матча. Мы можем уверенно сказать, что сделали качественный шаг вперёд в последнее время. Нам не всегда удаётся убивать интригу в матчах, но мы всё равно счастливы», — приводит слова Рейны интернет-издание Football Italia.