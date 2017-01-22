Источник: «Спартак» сделал предложение ЦСКА по Фернандесу, но получил отказ

«Спартак» ещё с осени проявляет предметный интерес к защитнику ЦСКА Марио Фернандесу, сообщает «Спорт-экспресс».
По информации источника, красно-белые не так давно делали ЦСКА конкретное предложение о трансфере 26-летнего футболиста, однако красно-синие не стали всерьёз его рассматривать. Также отмечается, что агент Фернандеса Жорже Машаду одновременно представляет интересы спартаковского полузащитника Фернандо.
Контракт Фернандеса с ЦСКА действует до середины 2019 года. В нынешнем сезоне РФПЛ он провёл за команду 17 матчей и отметился голевой передачей.
Ранее футбольный агент Марко Трабукки рассказал, что известный европейский тренер интересовался мнением наставника «Спартака» Массимо Карреры по поводу Фернандеса, однако о том, какой именно тренер спрашивал у Карреры про Фернандеса, он не сообщил.