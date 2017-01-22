«Локомотив» не намерен возобновлять Кубок РЖД

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что клуб не намерен возобновлять товарищеский турнир Кубок РЖД.
«Возможно ли возобновление Кубка РЖД с участием топ-клубов? Хорошая идея. Но вряд ли сейчас получится сделать это с небольшими затратами. Лучше мы сконцентрируемся на более насущных задачах», — сказал Геркус по ходу трансляции контрольного матча с софийским ЦСКА (1:2) на YouTube.
Кубок РЖД проходил в Москве летом 2007 и 2008 годов. Участие в турнире принимали такие известные клубы, как «Реал», «Милан», «Челси», «Севилья» и ПСВ.