«Реал» заинтересовался Сампаоли в качестве замены Зидану

Руководство мадридского «Реала» всерьёз заинтересовалось главным тренером «Севильи» Хорхе Сампаоли, утверждает Bernabeu Digital.
Согласно информации источника, аргентинский специалист рассматривается в качестве замены нынешнему наставнику «сливочных» Зинедину Зидану. Это не означает, что в «Королевском клубе» в данный момент не доверяют французскому специалисту. Но если Зидану по окончании сезона не удастся решить поставленных перед командой задач, то «Реал» попытается назначить наставником команды Сампаоли.
По итогам 19 туров Примеры «Реал» с 43 очками единолично возглавляет турнирную таблицу, имея игру в запасе. У «Севильи» и «Барселоны» 42 и 41 очко соответственно.