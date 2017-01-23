«Эвертон» заинтересован в услугах Ивановича

Защитник «Челси» Бранислав Иванович, чей контракт истекает летом 2017 года, может продолжить карьеру в «Эвертоне». Об этом сообщает Daily Express.
Сербский футболист может заменить в мерсисайдском клубе капитана «ирисок» Фила Джагелку, который после 10 лет выступления за «Эвертон» находится в шаге от перехода в «Сандерленд».
Британский источник отмечает, что руководство «Челси» не будет препятствовать уходу 32-летнего Ивановича, который в текущем сезоне АПЛ принял участие в 13 матчах, но лишь шесть раз выходил на поле в стартовом составе. Оценивается Иванович в £ 8,5 млн.