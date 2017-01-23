Вальбуэна: было приятно слышать аплодисменты в мой адрес после игры с «Марселем»

Полузащитник «Лиона» Матьё Вальбуэна прокомментировал победу над «Марселем» (3:1) в матче 21-го тура чемпионата Франции. Хавбек стал автором одного из голов «ткачей». Напомним, что с 2006 по 2014 год Вальбуэна выступал за «Марсель», откуда перешёл в московское «Динамо», а спустя год перебрался в «Лион».
«По содержанию матч получился хорошим. Мы заслужили эту победу, несмотря на тяжёлые первые 10 минут. Когда меня заменили, было приятно слышать аплодисменты болельщиков в мой адрес. Потребовалось время. Нужно быть терпеливым, чтобы получить шанс. Через труд и веру в лучшее ты приходишь к хорошим вещам, но я знаю, что могу играть ещё лучше», — цитирует Вальбуэна L’Equipe.