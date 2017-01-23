Тен: поставил в этом сезоне цель – выйти с «Енисеем» в Премьер-Лигу

Защитник Пётр Тен, который в январе подписал контракт с «Енисеем», поделился ожиданиями от второй части сезона в ФНЛ. Футболист мечтает о выходе в российскую Премьер-Лигу.
«Были предложения от других клубов, но я посовещался с друзьями, семьёй и принял решение перейти в «Енисей». Команда с амбициями, многих ребят знаю. В этом сезоне поставил цель – выйти в Премьер-Лигу, а уже потом будет смотреть и думать», — сказал Тен в беседе с пресс-службой клуба.
После 24 туров «Енисей» занимает в ФНЛ четвёртую строчку, дающую право сыграть в переходных матчах за место в РФПЛ.