Модрич из-за травмы пропустит около десяти дней

Защитник Марсело и полузащитник Лука Модрич прошли медицинские осмотры после повреждений, полученных в домашнем матче «Реала» с «Малагой» (2:1) в 19-м туре чемпионата Испании.
Ранее сообщалось, что оба футболиста пропустят три-четыре недели, но, по данным Marca, Модрич выбыл на срок около десяти дней, при этом Марсело действительно пропустит примерно месяц. У бразильца диагностировано повреждение задней поверхности бедра, а у хорвата — растяжение приводящей мышцы.
Марсело в нынешнем сезоне чемпионата Испании принял участие в 15 матчах, забил один гол и отдал три результативные передачи. На счету Модрича 11 игр, один гол и две голевых передачи.